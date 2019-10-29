Anaokulu öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

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Erzincan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulunun minik öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na hazırladıkları komando marşı videosu ile destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de terör odaklarına yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na Erzincan'da 7'den 77'ye her yaştan vatandaştan büyük destek geliyor. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulunda eğitim gören ve yaşları 2 ile 4 arasında değişen öğrenciler, komando marşını okuyarak Mehmetçiğe destek verdi. Hazırlanan kliple öğretmenleri eşliğinde marşı tekrarlayan miniklerin videosu sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

ERZİNCAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:16

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