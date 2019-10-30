Bando konseri öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Erzincan Fatih ilköğretim okulunda 3. Ordu Bando Komutanlığı'nın konseri öğrencilerden büyük beğeni ile karşılandı.

Fatih İlköğretim Okulunda düzenlenen Bando konseri Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Öğrenci velilerinin de katıldığı konser programının açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ziyaddin Devravut, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yılını kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Kutlamamıza ayrı bir değer kazandıran şanlı ordumuzun bando takımına ve değerli komutanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyerek başlamak istiyorum. Bir asır önce 1. Dünya Savaşının başlamasıyla, zor günlerin eşiğine gelen aziz milletimiz ‘var olmak ya da olmamak’ gibi bir tercih ile karşı karşıya bırakılmış; yalnızlığın, açlığın, yoksulluğun ve alçakça yapılan işgalin acılarını yaşamış, ancak ümidini, azmini, kurtuluş inancını hiçbir zaman kaybetmeden ‘var olma mücadelesini’ sürdürmüştür.

Aziz milletimizin kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti en büyük değerimizdir. Vatan mücadelesi uğruna, üç yaşındaki bebeğini eve bırakıp cepheye koşan Nene Hatunların, cephane taşırken donarak şehit olan Kastamonulu Şerife Bacıların, ‘namus için ölmek bize, ağustos ayında soğuk su içmekten, daha tatlıdır’ diyen Antepli Şahin Beyin, başörtüsüne el uzatan Fransız askerlerine ilk kurşunu sıkan Maraşlı Sütçü İmamın, ‘kahramanlık atalarımızın bize armağanıdır’ diyen Erzincanlı Deli Halit Paşanın aziz hatıralarını ve kararlılıklarını unutmadık, unutmayacağız da.

Bu güzel devleti bizlere armağan eden atalarımızın bizden tek isteği Cumhuriyetimizi koruyup, geliştirmektir. Bunun için de çok çalışıp Cumhuriyetimizin adını başarılarla andırmak zorundayız. Bu önemli görev öncelikle siz sevgili çocuklarımıza düşmektedir. Dolayısıyla sevgili yavrularım, tarihimizi, bu günlere nasıl geldiğimizi çok iyi bilmek zorundayız ki, yarınlara emin adımlarla yürüyebilelim. Sizler aziz milletimizin geleceğisiniz, size inanıyor ve güveniyoruz.

Türkiye Cumhuriyetini kurup bizlere armağan eden Atatürk ve silah arkadaşlarını, canlarını severek feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizi kutluyor, daha nice bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmamızı temenni ediyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 3. Ordu Bando Komutanlığı'nın konseri yapıldı. Öğrencilerinde eşlik ettiği şarkılarla unutulmaz bir gün yaşatıldı.

ERZİNCAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:31

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.