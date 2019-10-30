Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Erzincanspor deplasmanda karşılaştığı Kastamonuspor'u 65 yenerek adını 5'inci tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kastamonuspor sahasında 24 Erzincanspor'u konuk etti. Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanan maçta Erzincanspor, Kastamonuspor'u penaltı atışları sonunda 65 yenerek adını 5'inci tura yazdırdı. Normal süresi 11 sona eren karşılaşmada Erzincanspor'un golünü Halil Yılmaz, Kastamonuspor'un golü ise Fatuk Öcal'dan geldi. Penaltı atışlarında rakibine 54 üstünlük sağlayan 24 Erzincanspor, karşılaşmadan 65 galip ayrıldı.

Erzincanspor ligin 11. haftasında Pazar günü Çatalcaspor ile kendi evinde mücadele edecek.

ERZİNCAN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

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