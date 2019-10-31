Erzincan’da ihracat artarken ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Erzincan’da Eylül ayı içerisinde ihracat artarken ithalatta azalma oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine Erzincan'da 2019 Eylül ayında yapılan ihracat 1 milyon 4 bin dolar olurken ithalat 276 bin dolar oldu. Geçici dış ticaret verilerine göre Erzincan'da; 2019 yılı Ağustos ayında ihracat, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 204,6 artarak 1 milyon 4 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 38,4 azalarak 276 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ve ihracatın toplamı şeklinde hesaplanan dış ticaret hacmi, 2019 yılı Ağustos ayında 1 milyon 281 bin dolar olurken ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 363,5 oldu.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar, ithalat yüzde 1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 6,6 artarak 2 milyar 56 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Eylül ayında yüzde 88,2 iken, 2019 Eylül ayında yüzde 87,5’e geriledi.

ERZİNCAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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