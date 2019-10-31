Engelli öğrenciler Başkan Aksun’a mektup yazdı

Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’u ziyaret etti. Başkan Aksun öğrencilerin kendisine verdiği mektupları ise tek tek okudu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 28 Ekim’de gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusunda engelli öğrencilere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü İbrahim Erdoğan ve öğrenciler Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’a teşekkür ziyaretinde bulundular. Öğrenciler, Başkan Aksun’a içeriğinde güzel dileklerin ve ifadelerin bulunduğu mektuplarını verdiler. Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin yazdığı mektupları tek tek okuyan Başkan Aksun; “Engelli yavrularımızın başarıya ulaşması akademik spor ve sanat alanlarında başarılı olması bizleri çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. İnanıyorum ki Engelsiz Yaşam Merkezi engelli yavrularımızı hayata hazırlayan bir yuva olmaya devam edecektir. Bizlerde her zaman sizlerin yanınızda olmaya sizleri desteklemeye sizlerin başarılarına sevinçlerine hüzünlerine ortak olmaya devam edeceğiz” dedi.

Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü İbrahim Erdoğan ise Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’a kendilerini kabul edip destekledikleri için öğrenciler adına teşekkürlerini iletti. Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin yapmış olduğu tabloyu Başkan Aksun’a takdim etti.

ERZİNCAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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