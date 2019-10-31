Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim Erzincan’da

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Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Erzincan Valiliği’ni ziyaret etti.

Çeşitli gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan’a gelen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Vali Ali Arslantaş’a nezaket ziyaretinde bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Erzincan Valiliği’ne gerçekleştirdiği ziyaretinde Valilik Şeref Defterini imzalayarak, Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş ile makamında bir süre görüştü. Hazar İbrahim, Türkiye’de yaptığı ziyaretler kapsamında Erzincan’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kendisini Erzincan’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Ali Arslantaş, nazik ziyaretlerinden dolayı Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’e teşekkürlerini iletti.

ERZİNCAN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

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