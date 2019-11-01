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Teknoloji Girişimcisi Kükrek: “Kemal Sunal ölmeden önce simülatör yapılmış olsaydı sanatçımız böyle ...

İHA

Teknoloji Girişimcisi Kükrek: “Kemal Sunal ölmeden önce simülatör yapılmış olsaydı sanatçımız böyle ölmeyecekti”

Teknoloji Girişimcisi Salih Kükrek, “Sevilen sinema oyuncusu Kemal Sunal uçağa binme korkusundan dolayı uçağa binemiyordu, bindiği ilk uçakta da korkusundan dolayı vefat etti. Geliştirdiğimiz simülatör ile verilen eğitimle bu korku tedavi ediliyor. Kemal Sunal ölmeden önce simülatör yapılmış olsaydı sanatçımız böyle bir hadisede ölmeyecekti” dedi.
Silikon Vadisi’ne devlet desteğiyle giden ilk Türk girişimci olma özelliğini taşıyan Salih Kükrek, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Teknoloji Girişimciliği Tecrübe Paylaşım Etkinliğine katıldı. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kükrek, yaşadığı tecrübeleri paylaştı.
“Devletler arasından müthiş rekabet var”
Devletin teknoloji anlamında desteklerinin olduğunu belirten Teknoloji Girişimcisi Salih Kükrek, “Devletimizin teknoloji alanında üretim yapmak isteyenleri madden ve manen destekliyor. Projesini değerli bulduğu girişimcileri yurt dışı eğitim programlarına gönderiyor. Bugün bu alanda devletler arasında müthiş bir rekabet söz konusu. Bende çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konularda aydınlatmak ve teşvik etmek, yaşadığım tecrübeleri aktarmak Erzincan’a geldim. Teknolojiye yapılan yatırımların ekonomik getirisinin diğer sektörlerdeki getirilerden çok çok daha fazladır. Bu ülkemizin kalkınmasında lokomotif bir güç olacak” diye konuştu.
“Simülatör olsaydı Kemal Sunal böyle ölmeyecekt”
Teknolojik yatırımların insan hayatına taalluk eden yönünü de çarpıcı bir örnekle anlatan Girişimci Kükrek, “Sevilen sinema oyuncusu Kemal Sunal uçağa binme korkusundan dolayı uçağa binemiyordu. Bindiği ilk uçakta da bu korkusundan dolayı vefat etti. Şimdi geliştirdiğimiz simülatör ile verilen eğitimde bu korkunun tedavi edilebiliyor. Sinema oyuncusu Kemal Sunal ölmeden önce bu simülatör yapılmış olsaydı sanatçımız böyle bir hadisede ölmeyecekti. Benzeri medikal cihazların üretimi hastaların yaşam kalitesini de yükselttiği için insani olarak da büyük bir hizmet yapmış oluyorsunuz. Yine şeker ölçüm cihazını dışarıdan aldığımızı yerli bir girişimcimizin sizin gibi bir gencin bu cihazı ürettiğini bildirerek istediğiniz takdirde çok daha gelişmiş teknolojik cihazları sizler üretebilirsiniz, bu potansiyel sizlerde var. Tek eksiğimiz cesaret ve girişim bunu yapacağınıza olan inancınızdır” ifadelerini kullandı.
Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ise, “Bilgiyi ve teknolojiyi elde edip bunu kullanan ülkelerin dünya sahnesinde aktör olarak yer alıyor. Bilgiyi ve teknolojiyi elde edemeyen milletlerin bu sahnede ancak figüran olabilirler. Teknoloji Girişimcisi Salih Kükrek’i Erzincan’a davet ederek öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin teknolojik girişimcilik ile ilgili hayallerine merdiven olmak, onları bu konularda teşvik etmek, yüreklendirmek ve destek olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

ERZİNCAN

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:47
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