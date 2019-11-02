Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sakaltutan Geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. ErzincanSivas karayolundaki Sakaltutan Geçidinde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan kazalarda araçların trafiği engellememesi için karayolları ekipleri iş makineleri ile sürücülere destek verdi.

Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri kar ve tipi konusunda durdurup uyardı.

ERZİNCAN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

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