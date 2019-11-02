Doğa Koleji öğrencilerinden Kızılay Minarelli Su İşletmesine ziyaret

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Erzincan Doğa Koleji ortaokul öğrencileri Kızılay Haftasında farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay Minarelli Su İşletmesini ziyaret etti.

Erzincan Doğa Koleji, Kızılay Haftası kapsamında ortaokul 6. sınıf öğrencileriyle beraber Kızılay Minarelli Su İşletmesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Gıda Mühendisi Ali İhsan Özdemir, öğrencileri Kızılay’ın kuruluşu hakkında bilgilendirerek öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Gıda Teknikeri Ümit Karaaslan’da öğrencilere fabrikayı gezdirerek işletmede bulunan makinaların işleyişiyle ilgili bilgi verdi.

Doğa Koleji personelini ve öğrencilerini misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erzincan Kızılay Minarelli Su İşletmesi yetkilileri Doğa Koleji çalışanlarına teşekkür etti.

ERZİNCAN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

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