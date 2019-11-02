Erzincan’da 6 köy yolu ulaşıma kapandı

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Erzincan ve çevresinde dünden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Refahiye ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ERZİNCAN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:27

YATSI 18:46

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