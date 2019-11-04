Doğu Anadolu’da soğuk hava: Göle - 17

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Göle’de eksi 17 derece oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr değişik yönlerden hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 17, Erzurum’un Çat ilçesinde eksi 8, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eksi 5, Kars’ın Selim ilçesinde eksi 6, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde eksi 5 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzurum ve Kars’ta 11, Ağrı ve Ardahan’da 12, Erzincan’da 14, Iğdır’da 16 derece.

ERZİNCAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:25

YATSI 18:44

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