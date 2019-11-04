Erzincan, Bayburt ve Erzurum’da kaban zam şampiyonu

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ekim ayı verilerine göre Erzincan, Bayburt ve Erzurum (TRA1) bölgesinde çocuk kabanı zam şampiyonu oldu.

Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2 bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gerçekleşti. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) istatistik bölgesinde TÜFE Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,34 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,97, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,69 artış oldu.



Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde kaban zam şampiyonu

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin ekim ayında en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünler açıklandı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta geçen ay yüzde 68,74 artış oranıyla çocuk kabanı zam şampiyonu olurken, bunu yüzde 55,86 oranıyla kabak, yüzde 44,06 oranıyla çocuk kazağı, yüzde 43,04 oranıyla erkek montu, yüzde 37 06 artış ile kadın hırkası takip etti.



Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgemizde en çok limon ucuzladı

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde ekim ayında fiyatı düşen ürünlerin başında limon geldi. Ekim ayında limon yüzde 27,40 oranında düşerken, bu ürünü yüzde 19,29’luk düşüş ile havuç izledi. Ekim ayında fiyatı en çok düşen diğer ürünler arasında yüzde 14,34 ile elma, yüzde 7,56 ile fındık içi, yüzde7,48 ile patlıcan yer aldı.

ERZİNCAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

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