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AK Partili Milletvekilleri yatırımları yerinde inceledi

İHA

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan ilçesi Çayırlı'da yapımı devam eden Turna çayır barajı inşaat alanını gezerek yetkililerden bilgi aldılar.

AK Partili Milletvekilleri yatırımları yerinde inceledi

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan ilçesi Çayırlı’da yapımı devam eden Turna çayır barajı inşaat alanını gezerek yetkililerden bilgi aldılar.
Erzincan’da devam eden yarımları yerinde incelemek için ve eksikliklerin giderilmesi için Erzincan Çayırlı ilçesinde yapımı devam eden Turna Çayır barajı alanını gezen Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır yatırımlar ile ilgili olarak açıklamalarda bulundular. İlk olarak açıklamalarda bulunan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, “Erzincan İlimiz Çayırlı ilçesinde devam eden Turna çayır barajımızın gövde inşaatının devam eden güzide eserin, bu bölgeye uzun yıllar hizmet edebilecek, Erzincan ilimize de tüneller vasıtasıyla su götürebileceğimiz bir baraj. Kesinlikle, inanıyorum ki önümüzde ki dönemlerde ekonomimize ciddi anlamda katkı sağlayacak. Özellikle bu bölgede tarım arazilerine destek sağlayacak büyük bir baraj. İnşallah önümüzde ki dönemlerde de sulama ile ilgili çalışma ve projelerde tamamlandıktan sonra bu bölgede ki arazilerin sulanması adına çalışmalar başlatılacak. Bu yatırımların sağlanmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, Son başbakanımız Binali Yıldırım’ Bakanlığımıza teşekkür ediyorum diyerek, güzide eser Turna çayır barajımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Daha sonra konuşmalarını yapan Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise açıklamasında; “Şuan Turna cayır barajımızın gövdesindeyiz. Bu mevcut bölgemiz su ile dolacak. İnşallah 2020 yılında burası tamamen su ile dolacak. Bu bölgemizde Tercan, Otlukbeli, Çayırlı gibi ilçelerimizin tarım arazileri ile ilgili sulama sorunu ortadan kalkmış olacak. Bugün burada kamunun yapmış olduğu projeleri ziyaret ederek bilgi almak için geldik.
Burada Turna çayırı barajında incelemelerde bulunuyoruz. DSİ bölge müdürümüz ve DSİ il müdürümüzde burada. İnşallah hedefimiz bu sene bu barajın tamamlanarak devreye girmesini istiyoruz. Malumunuz Erzincan ilimizin birde su sorunu var. Bu barajımızın tamamlanması ile bu sorunun da ortadan kalkacak olması dolayısıyla ilimiz için çok önemli bir yatırım. İnşallah tamamlanması ile birlikte Bölge tarım arazilerinin yanında Erzincan ilimizin su sorununun da giderilmiş olması.” ifadelerine yer verdi.
Yatırımların tamamlanması noktasında sık, sık ilgili bakanlıklarla görüşmeleri sürdürdüklerini ifade eden Milletvekili Karaman, “Kamu projelerinin devam etmesi ve tamamlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Barajın ilimiz için hayırlı olmasını dilerim. Bu yılsonuna kadar gövde bitmiş olacak ve su tutmaya başlayacak. Bölgemiz ve Erzincan ilimiz bu barajdan faydalanmış olacak.” dedi.
Erzincan genelinde yapımı devam eden tüm projeleri takip ettiklerini belirten Milletvekili Karaman, daha sonra çalışmalar ile ilgili olarak yetkililerden bilgi aldılar.
Turna çayır barajı gövde inşaat alanının ardından şantiyeye geçerek çalışmalar ve tamamlanma aşamasında eksiklikler ile ilgili DSİ Bölge müdüründen Brifing alan Milletvekilleri kendilerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirecekleri taahhüdünde bulundular. Yatırımları yerinde inceleme ve bilgi edinme amaçlı düzenlenen Çayırlı gezisine Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır’ın yanı sıra AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Gençlik kolları başkanı Ömer Kayser’de eşlik etti.

ERZİNCAN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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