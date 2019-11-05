Vali Arslantaş taş ocağında incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Arslantaş taş ocağında incelemelerde bulundu

İHA

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Özel İdaresine ait taş ocağında incelemelerde bulunarak, köyde ikamet eden vatandaşlarla görüştü.

Vali Arslantaş taş ocağında incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Özel İdaresine ait taş ocağında incelemelerde bulunarak, köyde ikamet eden vatandaşlarla görüştü.
Erzincan merkeze bağlı Bahçeliköy köyündeki taş ocağında Vali Arslantaş incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresine ait olan taş ocağı hakkında bilgiler alan Vali Arslantaş daha sonra köy sakinleri ile bir süre sohbet etti. Köylülerin istek ve taleplerini dinleyen Vali Arslantaş taş ocağında yapılan çalışmaların çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılması talimatını verdi. Vali Arslantaş’a teşekkür eden köy halkı ise ziyaretlerinden dolayı memnun kaldıklarını söylediler.

ERZİNCAN

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzincan’da ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını ...
AK Partili Milletvekilleri yatırımları yerinde inceledi
YEREL HABERLER AK Partili Milletvekilleri yatırımları yerinde ...
Erzincan Belediyesi Çocuk Tiyatrosundan anlamlı program
YEREL HABERLER Erzincan Belediyesi Çocuk Tiyatrosundan anlamlı ...
Usulsüz keklik avcılarına para cezası
YEREL HABERLER Usulsüz keklik avcılarına para cezası
Erzincan’da kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu Milli Eğitim oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da kurumlar arası voleybol turnuvasının ...
Erzincan, Bayburt ve Erzurum’da kaban zam şampiyonu
YEREL HABERLER Erzincan, Bayburt ve Erzurum’da kaban zam şampiyonu
Erzincan’da 152 bin dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Erzincan’da 152 bin dekar tarım arazisi sulandı
Erzincan’da jandarma ekiplerinden özel hız denetimi
YEREL HABERLER Erzincan’da jandarma ekiplerinden özel hız denetimi
Avrupa’nın yükselen yıldızları Erzincan’da yetişiyor
YEREL HABERLER Avrupa’nın yükselen yıldızları Erzincan’da yetişiyor
Doğu Anadolu’da soğuk hava: Göle - 17
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da soğuk hava: Göle - 17
(Özel) Türkiye’de survivor hayatı yaşayan gezginin hayali Amazonlara gitmek
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’de survivor hayatı yaşayan gezginin ...
Erzincanspor kendi evinde 3 puanın sahibi oldu
YEREL HABERLER Erzincanspor kendi evinde 3 puanın sahibi oldu
Doğu buz tuttu
YEREL HABERLER Doğu buz tuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X