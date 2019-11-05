Vali Arslantaş taş ocağında incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Özel İdaresine ait taş ocağında incelemelerde bulunarak, köyde ikamet eden vatandaşlarla görüştü.

Erzincan merkeze bağlı Bahçeliköy köyündeki taş ocağında Vali Arslantaş incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresine ait olan taş ocağı hakkında bilgiler alan Vali Arslantaş daha sonra köy sakinleri ile bir süre sohbet etti. Köylülerin istek ve taleplerini dinleyen Vali Arslantaş taş ocağında yapılan çalışmaların çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılması talimatını verdi. Vali Arslantaş’a teşekkür eden köy halkı ise ziyaretlerinden dolayı memnun kaldıklarını söylediler.

ERZİNCAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

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