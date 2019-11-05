Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini artırdı

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölgede rüzgârın güney ve güneydoğu yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 12, Erzurum’un Aziziye ilçesinde eksi 4, Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde eksi 10, Kars’ın Selim ilçesinde eksi 3, Ağrı’nın Tutak ilçesinde eksi 4 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise Erzurum’da 12, Kars ve Ağrı ve Ardahan’da 13, Erzincan’da 15, Iğdır’da 17 derece olarak tahmin ediliyor.

“Araç camları buz tuttu”

Gece saatlerinde hava sıcaklığın düştüğü Erzincan’da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi de erken başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor.

Kışın yakıştığını belirten vatandaşlar, “Kış geldi. Artık her taraf buz tutmaya başladı. Soğuklar düştü. Bizde mecburen sabah erken kalkıp, arabalarla uğraşıyoruz” dedi.

ERZİNCAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:11

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YATSI 18:43

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