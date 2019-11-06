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AK Parti’den kandil mesajı

İHA

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile İl Başkanı Cavit Şireci, İlçe Başkanı Ferhat Bulut, Mevlid Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti’den kandil mesajı

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile İl Başkanı Cavit Şireci, İlçe Başkanı Ferhat Bulut, Mevlid Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
AK Parti Erzincan Milletvekilleri yayımladığı mesajlarında, “Hazreti Muhammed (SAV) ile gelen vahiy ışığı gönülleri aydınlattı. Bu vahiy ışığının bütün insanlığın muhtaç olduğu manevi huzura dönüşmesini, vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız ve topyekûn yeryüzü ahalisi için Mevlit Kandilinin barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hazreti Peygamber'in her davranışı bize bir hikmeti öğretir. O, bizim için her şeyiyle örnektir. Baba olarak örnektir, eş olarak örnektir, öğretici olarak örnektir ve yönetici olarak örnektir.
Hazreti Muhammed'in(SAV) ırk, dil, renk, yaş, cinsiyet ve sosyal statü farkı gözetmeksizin insana yani yeryüzünün şerefli halifesine sorumluluklarını ve taşıdığı emaneti öğretti. Hazreti Peygamberi rehber kabul edenler, hırs ve iştahlarına yenilerek, doğayı tahrip etme yerine onu kendisinin emanetinde olan bir değer olarak, kabul ederler. Hiçbir zaman zulmün ve zalimin yanında değil her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olurlar. Hasılı müminler bütün peygamberlerin ve Peygamberimizin davasının sadece ve sadece iman, ahlak, adalet ve merhamet davası olduğunu kabul ederler ve bu değerleri kendilerine dava yaparlar. Bugün körelmeye yüz tutmuş hassasiyetler, ubudiyeti unutmuş zihinler, hırs, tamah, kibir ve güç tutkusuyla kararmış kalpler, belleğini yitirmiş, medeniyetinin değerlerini heba etmiş toplumlar O'nun mevlidini idrak ederek Peygamber efendimizin örnekliği ve rehberliğiyle yeniden bir doğuşa muhtaçtır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk ve İslam dünyasının Erzincan’ımızın Mevlid Kandilini en kalbi duygu muhabbetlerimizle tebrik eder, hayırlara vesile olmasını cenabı haktan niyaz ederiz” ifadelerine yer verdiler.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Şireci ve AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut’un mesajında da, “İslamiyet’in dünyaya duyurulması ve insanlığa tebliğ edilmesini sağlayan peygamberimizin doğum yıl dönümü nedeniyle İslam âlemince kutlanan Mevlid Kandilinin insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyoruz. O yüce elçimiz; ferdi, ailevi ve sosyal hayata dair söz ve davranışları ile kıyamete kadar kalıcı bir rehberlik ve örneklik sunmuştur. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (a.s.), biz Müslümanlar ve bütün insanlık için, her bakımdan mükemmel ve örnek bir hayat sürmüş; ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamında en somut şekilde insanlığa aktarmıştır. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ etmiştir.
Bütün insanlığın kurtuluşunun müjdecisi olan sevgili Peygamberimizi bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem ve anlam taşıyan mübarek Mevlid Kandili dolayısıyla, bütün İslam âleminin kandilini tebrik ediyor, Cenabı Hak’tan, ülkemiz, İslam âlemi ve insanlık için mutlu, huzurlu, hoşgörü ve barışın hâkim olduğu günler nasip etmesini diliyoruz. Bu gecenin getireceği manevi iklimden pay alarak dualarınızın kabulünü Cenabı Allah’tan niyaz ederiz” ifadeleri yer aldı.

ERZİNCAN

06 Kasım 2019 Çarşamba

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  • İKİNDİ 14:57
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