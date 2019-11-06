Vali Arslantaş’a, Türk Böbrek Vakfı heyetinden ziyaret

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Böbrek Vakfı heyeti, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret etti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk, beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ve Erzincanlı Hayırsever işadamı Hacı Ali Akın’ı makamında kabul etti.

Vali Ali Arslantaş başkanlığında; İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında imzalanan protokol ile öğrencilere yönelik eğitimler verileceği kaydedildi.

ERZİNCAN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:23

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.