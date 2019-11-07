TÜBİTAK ARDEB Proje Seminerinin ikincisi yapıldı

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Kamu Sanayi Üniversite (KÜSİ) işbirliği kapsamında TÜBİTAK ARDEB projelerinin hazırlanmasına yönelik bilgilendirme seminerinden ikincisi Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Çağrı Çırak tarafından sunulan seminere Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal, KÜSİ Erzincan İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Güneş, KÜSİ Erzincan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Temsilcisi Osman Karahan ve öğretim elemanları katıldı.

Seminerde proje başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgiler aktarılarak katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

ERZİNCAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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