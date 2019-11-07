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Mesleki Eğitim Liderler Programı Erzincan’da gerçekleştirildi

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yürütülen meslekî ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında meslek okullarından mezun olmuş başarılı kişilerin öğrencilerle buluşturulduğu tecrübe paylaşımı ve motivasyon amaçlı "Liderler Programı" Erzincan'da gerçekleştirildi.

Mesleki Eğitim Liderler Programı Erzincan’da gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yürütülen meslekî ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında meslek okullarından mezun olmuş başarılı kişilerin öğrencilerle buluşturulduğu tecrübe paylaşımı ve motivasyon amaçlı “Liderler Programı” Erzincan’da gerçekleştirildi.
Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün program açılışında yaptığı konuşmada, meslekî ve teknik eğitimin önemine vurgu yaparak bu alanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilen çalışmalara ve mesleki eğitime yönelik hedeflere değindi. KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise konuşmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Ajans tarafından gerçekleştirilen meslekî ve teknik eğitim faaliyetlerinden bahsederek bu alanda Ajansın ilan ettiği Mali Destek Programına da vurgu yaptı.
Programın sonraki bölümünde ise Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olmuş İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Bekir Yıldız ve sanayici Hüseyin Hüsnü Tunçaslan öğrencilere meslek liselerinde almış oldukları eğitimler, bu eğitimlerin hayatlarına kattıkları konusunda tecrübe paylaşımında bulundular. Öğrencilerin büyük ilgi ile takip ettiği konuşmaların ardından program sona erdi.

ERZİNCAN

07 Kasım 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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