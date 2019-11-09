Milli Eğitim Müdürü Gün, ilçe okullarında incelemede bulundu

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Kemaliye, İliç ve Kemah ilçelerindeki okullarda ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Gün, ziyaret kapsamında Kemaliye, İliç ve Kemah ilçelerinde Şube Müdürü Yalçın Türkyılmaz ile birlikte gittiği İliç İbrahim Çeçen Ortaokulu, İliç Şeyda Fırat Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kemaliye Topkapı İlkokulu ve Ortaokulu, Kemaliye Hacı Ali Akın Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kemah Yatılı Bölge Okulu'nda 2019 2020 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması; sağlık, mutluluk, başarı ve güzelliklerle dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. İdareci ve öğretmenlerle okulların genel durumu ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulun Gün, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Destekleme ve yetiştirme kurslarına aktif katılımın önemine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Başarılı ve özgün uygulamaların, iyi örneklerin paylaşılması, akademik takip, izleme ve değerlendirme çalışmalarının verimli bir şekilde uygulanması, EBA'nın aktif olarak kullanılması başarıyı getirecek. Yine kitap okumak kişisel gelişim ve donanım açısından vazgeçilmezdir.” dedi.

Gün, gittiği okullarda idareci ve öğretmenlerle toplantı yaparak değerlendirmelerde bulundu.

ERZİNCAN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

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