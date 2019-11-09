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Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri Erasmus+ Projesi ile İngiltere’ye gidecek

İHA

Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri Erasmus+ Projesi ile İngiltere’ye gidecek

Erzincan’da bulunan Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri yeni bir Erasmus+ Projesi ile İngiltere’ye gidecek.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri kapsamında 2017 yılından itibaren proje teklifi başvurusu yapan Sümer Özel Eğitim Okulu üçüncü yılında da sunduğu proje kabul edildi. Üst üste 3 yıl süre ile projesi kabul edilen okul böylece Akreditasyon Belgesi de almaya hak kazandı.
Erasmus+ Programı ve kabul edilen proje hakkında açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Yunis Kabil, "Bilindiği üzere okulumuz, önceden beri hibe veren program otoriteleri tarafından sunulan bir çok programa proje teklifi sunmuş ve kabul edilerek uygulanmıştır. 2017 yılına kadar Ulusal kaynaklı ve yerelde uygulanan programlara proje teklifleri sunmuştuk. Yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar proje döngü yönetimi konusunda kurumsal kapasitemizin önemli ölçüde artmasını sağladı. Bu deneyimle Uluslararası hibe programlarına da proje teklifi sunmayı kararlaştırdık. İlk projemiz 2017 yılında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca kabul edilince kurumsal kapasitemizi böylece test etme imkanı bulduk. 2018 ve 2019 dönemlerinde sunduğumuz projelerin kabul edilmesi bu deneyimlerin bir sonucudur. Dezavantajlı grupta bulunan öğrencilerimizin, iş ve toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlamak için onlara nitelik kazandırmak gerekir. Vermiş olduğumuz mesleki eğitimin kalitesini artırmak amacıyla Okulumuzda yeni atölyelerin kurmanın yanı sıra, öğrencilerimize yurtdışı staj imkanları da sağlamaktayız. Böylece elde ettikleri deneyimleri kalıcı hale getirmekteyiz. 1528 Mart 2020 tarihleri arasında İngiltere'nin Dudley kentinde bulunan Dudley Koleji Village Hotel ve Quality Hotelde uygulanacak olan projeye 12 öğrencimiz katılacaktır. Öğrencilerimiz hareketlilik öncesinde pedagojik, kültürel, dil ve risk önleme alanlarında eğitimler verilecektir. Böylece hareketlilik sırasında projeden daha fazla verim almaları sağlanacaktır. Öğrencilerimiz 6 öğretmenimiz refakat edecektir. Refakatçi öğretmenlerimiz projenin her aşamasında katılımcılarımıza rehberlik edeceklerdir.
Proje, ana hatları itibari ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerimizin; İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kat hizmetlerinde kullanılan tüm malzemeleri kuralına uygun olarak hazırlayabilme, odaları havalandırılma, çöplerin kurallarına göre çıkarma, elektrikli süpürge ile odayı kuralına göre süpürebilme, nevresim takımlarını değiştirme ve yatak yapma, duş teknesi temizleme, temiz havlu verme ve nezaket sözcüklerini söyleyebilme yeteneklerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Proje sonunda öğrencilerimiz okulumuzda almış oldukları konaklama hizmeti becerilerini daha da geliştirecekler. Farklı kültürlere ait motifleri kavrayacaklar. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kat hizmetlerinde kullanılan tüm malzemeleri kuralına uygun olarak hazırlayabilecekler. Kat hizmetlerinde kullanılan malzeme hazırlama işlem basamaklarını bilecekler. Oda havalandırmada kullanılacak araçları tanıyabilecekler. Oda havalandırma işlem basamaklarını ifade edebilecekler. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak odadaki çöpleri kuralına uygun olarak çıkarabilecekler. Elektrikli süpürge ile odayı kuralına göre süpürebilecekler. Odanın tozunu kuralına uygun istenilen sürede alabilecekler. Nevresim takımlarını değiştirmede faydalanılan tüm araç gereçleri tanır. Nevresim takımlarını çıkarma işlem sırasını ifade edebilecekler. Yatak yapmada kullanılan araç gereçleri tanıyabilecekler. Yatak yapma işlem basamaklarını ifade edebilecekler. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yatağı uygun yöntemle istenilen sürede yapabilecekler. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klozeti uygun yöntemle istenilen sürede temizleyebilecekler. Duş teknesi temizliğinde kullanılan araç gereçleri tanıyabilecekler. Duş teknesi temizleme işlem basamaklarını ifade eder. Duş teknesini kuralına uygun yöntemle istenilen sürede temizleyebilecekler. Temiz havlu vermede kullanılan araç gereçleri tanıyabilecekler. Temiz havlu verme işlem basamaklarını ifade eder. Havlu yerleştirir. Nezaket sözcüklerini söyleyebilecekler. Çalışırken işine odaklanabilecekler. Kullandıkları tüm malzemeleri, araç ve gereç ekonomik kullanabilecekler. Çalıştığı işletme yada kurumun uygulamakta olduğu tüm temizlik kurallarına uyabilecekler. İşlemi önceden belirlenmiş sürede tamamlayabilecekler. İletişim becerileri ve birlikte iş yapabilme yetkinlikleri artacaktır.
Yurtdışı ortağımız olan Dudley Koleji, özellikle engelli bireylerin iş ve toplumsal hayata hazırlanması konusunda yapmış olduğu çalışmalar ile Birmingham ve çevresinde tanınan en kaliteli mesleki eğitim kurumudur. Öğrencilerimizin bu Okulun koordinatörlüğünde staj yapması kendilerine önemli bir avantaj sağlayacaktır. " diye konuştu.
Önümüzdeki süreçte proje katılımcılarının seçileceği ve hazırlık faaliyetlerine başlanılacağı proje koordinatörü Osman Fırat tarafından ifade edildi.

ERZİNCAN

09 Kasım 2019 Cumartesi

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