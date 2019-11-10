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Erzincan’da “Kadın Kooperatifinin Güçlendirilmesi İşbirliği” toplantısı yapıldı

İHA

Erzincan’da “Kadın Kooperatifinin Güçlendirilmesi İşbirliği” toplantısı yapıldı

Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması amacıyla “Kadın Kooperatifinin Güçlendirilmesi İşbirliği” toplantısı yapıldı.
Programa Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un eşi Ülküş Aksun, il protokol üyeleri ve kadın girişimciler katıldı.
Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılmasının öneminden ve özellikle kadın elinin değmediği hiç bir yerin kalmamasına konuşmasında vurgu yaptı.
Programda; Tarım Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Çelikkol, Ticaret İl Müdürlüğünden Rabia Taş, İŞKUR’dan Elvan Banu Türkeri, İş ve Meslek Danışmanı Ahmet Çağlar ile Birgül Büşra Eren’de girişimcilik ve mesleki eğitimi konuları ile kadın kooperatifçiliği hakkında bilgilendirme yaptı.
Program konuyla ilgili soru cevap sunumuyla son buldu.

ERZİNCAN

09 Kasım 2019 Cumartesi

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