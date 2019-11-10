Erzincan’da jandarmadan terör örgütüne büyük darbe

ErzincanTunceli sınırında Karadeniz Bölgesi'ne geçiş hattındaki lojistik desteği kesmek maksadıyla icra edilen Kıran4 Operasyonu'nda bölücü terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında 48 ayrı noktada 30 sığınak ve mağara ile 14 barınak imha edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. 2017 yılından itibaren icra edilen operasyonlar kapsamında 48 ayrı noktada 30 sığınak ve mağara ile 14 barınak imha edildi. PKK/KCK terör örgütünün sözde Dersim saha eyaleti Munzur cephesine, sözde Koçgiri eyaletine ve sözde Karadeniz eyaletine mensup bölücü örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar esnasında 4 Ekim 2017 günü Refahiye ilçesi Sarıkoç köyü Gülen Deresi bölgesinde sözde Koçgiri eyaletine mensup 6 terörist etkisiz hale getirildi. Devam eden istihbari çalışmalar sonucunda 27 Aralık 2017 günü sözde Koçgiri eyaletine mensup 1 terörist Refahiye ilçesi Söğütlü köyü Koçu Mezrası Çorak Deresi mevkiinde etkisiz hale getirildi ve PKK/KCK terör örgütünün sözde Karadeniz eyaleti ile ana üst bölgesi olarak kullandıkları Tunceli ili ile aradaki bağlantı koparıldı.

PKK/KCK terör örgütünün sözde Karadeniz eyaletini takviye etmek maksadıyla göndermeye çalıştıkları BTÖ mensupları, yapılan istihbari çalışmalar ve alınan tedbirler sonucu 15 Haziran 2018 günü Kemah ilçesi Sarıyazı köyü Ayıdeliği Yaylası bölgesinde de 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi ve PKK/KCK terör örgütünün Karadeniz Bölgesi'ne takviye göndermesi engellendi. Erzincan ile Tunceli ara hattında bulunan ve PKK/KCK terör örgütünün sözde Dersim saha eyaleti Munzur cephesine mensup BTÖ mensuplarına yönelik yürütülen nokta istihbari çalışmalar sonucunda 1213 Ağustos günü Kemah ilçesi Acemoğlu Kabanı bölgesinde turuncu kategoride aranan örgütün sözde Munzur cephe sorumlusu dahil 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi.

Silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Karadeniz Bölgesi'ne geçişinin engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında Kemah ilçesi Dereköy köyü Acemoğlu ve Dereşoran Vadisi bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait sığınak/barınak, depoları bularak imha etmek ve bölgede bulunabileceği

değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla 2931 Ekim ve 58 Kasım tarihleri arasında Kıran4 Operasyonu kapsamında operasyon icra edildi. Operasyon kapsamında 48 ayrı noktada 30 sığınak ve mağara ile 14 barınak imha edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen son operasyon kapsamında 2 adet basma düzenekli EYP toprağa gömülü vaziyette, 2 adet çaydanlık içerisinde toplamda 3 kilogram amonyum nitrat ve 200 gram C4 plastik patlayıcı ile hazırlanmış 1 adet el bombası, 4 adet jeneratör, 1 litre benzin, 11 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 1 adet 2 kilogramlık piknik tüpü, 56 kilogram amonyum nitrat gübre, 300 gram C4 plastik patlayıcı, 1 adet Phillips marka 37 ekran televizyon, 5 adet 72 ve 12 Volt akü, 44 adet Duracell marka büyük boy pil, 10 adet cep telefonu bataryası, 5 kilogram pirinç, 3 kilogram salça, 33 kilogram tuz, 2 kilogram çay, 35 kilogram un, 10 kilogram bulgur, 2 litre sıvı yağ, 3 adet kuru maya, 1 adet Bosch marka hilti, 1 adet et kıyma makinesi, 1 adet dikiş makinesi, 10 adet şemsiye, 2 adet soba, 38 adet soba borusu, 5 kilogram inşaat çivisi, 314 metre elektrik kablosu, 58 metre halat, çok miktarda giyim eşyası, kişisel temizlik malzemesi, inşaat malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

ERZİNCAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:28

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