Fidan dikim alanına gidebilmek için zorlukları aştılar Erzincan’da "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 150 bin 250 adet fidan toprakla buluşturuldu

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Erzincan’da 14 farklı noktada toplam 150 bin 250 adet fidan toprakla buluşturuldu. Renkli görüntülere sahne olan programda, fidan dikim alanına kestirmeden gitmeye çalışanlar, ilginç görüntü oluşturdu.

Erzincan’da "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Binali Yıldırım Üniversitesi’nin bulunduğu alanın üst tarafındaki dağlık mevkii de fidan dikim töreni düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı program protokol konuşmalarıyla start aldı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, programın önemine binaen birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Erzincan’da 3 çeşitten oluşan 14 farklı noktada toplam da 150 bin 250 adet toprakla buluşturuldu.

Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, “11 Kasım’ın bir ağaçlandırma günü olarak ilan edilmesiyle bir milat olur diye düşünüyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza yeşil bir Türkiye olur bugünkü program bunun bir kapısı olur inşallah. Erzincan yeşil bir şehir. Bu sene üniversite olarak 15 bin ağaç dikmiştik. Bugünde üniversite öğrencilerimizle birlikte bu alanda 30 bin fidanı toprakla buluşturduk” dedi.

Öte yandan program öncesinde fidan dikim alanına belirlenen yollar haricinde kısa yoldan gitmek için su kanalının üzerindeki ince beton borudan akrobatik hareketlerle geçmeye çalışanlar ilginç görüntü oluşturdu. Adeta sırat köprüsünü geçerek karşıya geçebilenler mutlu olurken cesaret edip geçemeyenlerden bazıları da ayakkabılarını çıkarıp su kanalına girip geçti. Geçemeyenler ise geri dönüp belirlenen yollardan fidan dikim alanına ulaştı.

Bir süre sonra jandarma ekipleri gelerek beton borudan geçmenin tehlikeli olduğunu belirterek karşıya geçmek isteyenleri belirlenen yollara yönlendirdi.

ERZİNCAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:18

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.