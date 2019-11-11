Fidan dikim alanına gidebilmek için zorlukları aştılar Erzincan’da "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 150 bin 250 adet fidan toprakla buluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fidan dikim alanına gidebilmek için zorlukları aştılar Erzincan’da "Geleceğe Nefes" seferberliği ...

İHA

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Erzincan'da 14 farklı noktada toplam 150 bin 250 adet fidan toprakla buluşturuldu. Renkli görüntülere sahne olan programda, fidan dikim alanına kestirmeden gitmeye çalışanlar, ilginç görüntü oluşturdu.

Fidan dikim alanına gidebilmek için zorlukları aştılar Erzincan’da "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 150 bin 250 adet fidan toprakla buluşturuldu

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Erzincan’da 14 farklı noktada toplam 150 bin 250 adet fidan toprakla buluşturuldu. Renkli görüntülere sahne olan programda, fidan dikim alanına kestirmeden gitmeye çalışanlar, ilginç görüntü oluşturdu.
Erzincan’da "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Binali Yıldırım Üniversitesi’nin bulunduğu alanın üst tarafındaki dağlık mevkii de fidan dikim töreni düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı program protokol konuşmalarıyla start aldı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, programın önemine binaen birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Erzincan’da 3 çeşitten oluşan 14 farklı noktada toplam da 150 bin 250 adet toprakla buluşturuldu.
Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, “11 Kasım’ın bir ağaçlandırma günü olarak ilan edilmesiyle bir milat olur diye düşünüyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza yeşil bir Türkiye olur bugünkü program bunun bir kapısı olur inşallah. Erzincan yeşil bir şehir. Bu sene üniversite olarak 15 bin ağaç dikmiştik. Bugünde üniversite öğrencilerimizle birlikte bu alanda 30 bin fidanı toprakla buluşturduk” dedi.
Öte yandan program öncesinde fidan dikim alanına belirlenen yollar haricinde kısa yoldan gitmek için su kanalının üzerindeki ince beton borudan akrobatik hareketlerle geçmeye çalışanlar ilginç görüntü oluşturdu. Adeta sırat köprüsünü geçerek karşıya geçebilenler mutlu olurken cesaret edip geçemeyenlerden bazıları da ayakkabılarını çıkarıp su kanalına girip geçti. Geçemeyenler ise geri dönüp belirlenen yollardan fidan dikim alanına ulaştı.
Bir süre sonra jandarma ekipleri gelerek beton borudan geçmenin tehlikeli olduğunu belirterek karşıya geçmek isteyenleri belirlenen yollara yönlendirdi.

ERZİNCAN

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da “Peygamberimiz ve Aile" adlı konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da “Peygamberimiz ve Aile" adlı konferans ...
Erzincan’da jandarmadan terör örgütüne büyük darbe
YEREL HABERLER Erzincan’da jandarmadan terör örgütüne büyük darbe
Erzincan’da 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri
YEREL HABERLER Erzincan’da 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri
Gazenne kumaşı kadınların elinde yeniden hayat buluyor
YEREL HABERLER Gazenne kumaşı kadınların elinde yeniden hayat ...
Prof. Dr. Tuğrul Tankut: “Yapay zekanın gelecekte çok büyük etkileri olacak”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tuğrul Tankut: “Yapay zekanın gelecekte çok ...
Çağlayan müzik sınıfına kavuştu
YEREL HABERLER Çağlayan müzik sınıfına kavuştu
Erzincan’da “Kadın Kooperatifinin Güçlendirilmesi İşbirliği” toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da “Kadın Kooperatifinin Güçlendirilmesi ...
Erzincan Tanıtım Günleri’nde Binali Yıldırım’a yoğun ilgi Binali Yıldırım: “İstanbul'da Erzincan'dan büyük, Erzincan var”
YEREL HABERLER Erzincan Tanıtım Günleri’nde Binali Yıldırım’a yoğun ...
Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri Erasmus+ Projesi ile İngiltere’ye gidecek
YEREL HABERLER Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri Erasmus+ ...
Milli Eğitim Müdürü Gün, ilçe okullarında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Gün, ilçe okullarında incelemede ...
Sonbahar halsizliğine diyetisyenden tavsiyeler
YEREL HABERLER Sonbahar halsizliğine diyetisyenden tavsiyeler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu