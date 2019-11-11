Erzincan’ın Kemah ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerin ininden Barcelona'nın forması çıktı.

ErzincanTunceli sınırında Karadeniz Bölgesi'ne geçiş hattındaki lojistik desteği kesmek maksadıyla icra edilen Kıran4 Operasyonu'nda bölücü terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Karadeniz Bölgesine geçişinin engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında; Kemah ilçesi, Dereköy köyü, Acemoğlu ve Dereşoran Vadisi bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait sığınak/barınak, depoları bularak imha etmek ve bölgede bulunabileceği değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla, 2931 Ekim ve 0508 Kasım 2019 tarihleri arasında Kıran4 operasyonu kapsamında operasyon icra edildi.

Operasyon kapsamında 48 ayrı noktada 30 sığınak ve mağara ile 14 barınak imha edildi. Yapılan operasyonda çok miktarda giyim eşyası da ele geçirilirken, futbol devi Barcelona'nın forması ise gözlerden kaçmadı.

ERZİNCAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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