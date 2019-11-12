TYB Erzincan şubesince kültür gezisi düzenlendi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesi Gençlik Birimi öğrencileri üniversiteli gençler için kültür gezisi düzenledi.

Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir ile birlikte Erzincan’dan hareket eden üniversite öğrencileri önce Erzincan’ın Kemah ilçesini ziyaret etti. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın komutanlarından Melik Mengücek Gazinin türbesini ziyaret eden üniversiteli gençler ardından 1454 yılından bu yana ayakta kalabilen Gülabibey Camii ve tarihi Kemah kalesini gezdiler.

Gezi kapsamında daha sonra TYB Gençlik Birimi üyeleri, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine giderek tarihi ipek yolunu ve Kemaliye’de bulunan tarihi ve turistik mekanları ziyaret ederek geziyi sonlandırdılar.

TYB Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir gezinin çok faydalı olduğunu ve gençlerle bu tür çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

ERZİNCAN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

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