Vali Memiş ve Başkan Sekmen’den Rektör Levent’e ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’e ziyarette bulundu.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 116. Yönetim Kurulu Toplantısı için Erzincan’a gelen Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Erzincan ve komşu il Erzurum’da bulunan üniversitelerin dayanışması yönünde fikir alış verişinde bulunuldu.

Rektör Levent, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ERZİNCAN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:17

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.