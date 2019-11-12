Kemaliye Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

ERZİNCAN'da, Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M.T.A .(34), terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı M.T.A. hakkında gözaltı karar verildi. Karar doğrultusunda M.T.A. dün akşam, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Yüzbaşı M.T.A'nın, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
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ERZİNCAN
12 Kasım 2019 Salı
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