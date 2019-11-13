Vali Arslantaş, Süt İşleme Tesisinde incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi, Erzincan Belediyesi, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortaklığı ile yapılan süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, proje ortakları ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu. Günlük 20 ton beyaz peynir, 20 ton kaşar peyniri, 5 ton tereyağı, süt, yoğurt gibi diğer süt ürünlerinin işleneceği tesisin kısa sürede faaliyete geçmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği görüldü.

Makine ve ekipmanları hazır olan süt işleme tesisinde tadilatın tamamlanarak kurulumun da yapılması ile en kısa zamanda faaliyete geçmesi hedefleniyor. 35 dönüm alanda 3 bin 200 metrekaresi kapalı alanda faaliyet gösterecek olan tesiste tamamı Erzincan’dan toplanacak günlük 45 ton süt işlenmesi hedefleniyor.

ERZİNCAN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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