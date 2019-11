Toyran ilk antrenmanına çıktı

1 milyar dolarlık et

Bölgesel Amatör Lig 3. Grupta mücadele eden Erzincan Ulalarspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Salarhaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Yılmaz Toyran, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Toyran, futbolcularına mücadele eden bir takım istediğini ifade ederek hak edenin formayı alacağını söyledi.

Erzincan Ulalarspor, teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Yılmaz Toyran, takımın başına ilk antrenmanına çıktı. Yapılan antrenmandan önce futbolcular ile bir toplantı yapan, Teknik Patron Yılmaz Toyran, istekli, arzulu, mücadele eden bir takım istediğini söyledi. İlk antrenmanına çıkan deneyimli teknik adam, öğrencileriyle yaptığı ilk toplantıda Ulalarspor’un hedeflerini anlattı ve nasıl bir takım istediğini dile getirdi.

Her futbolcusuna eşit mesafede olduğuna dikkat çeken Toyran, “Takımı düşünen, her şeyini veren arkadaşlarımız formayı alır. Hak eden herkesi oynatacağız. İstekli, arzulu, mücadele eden, özellikle çok çalışan bir takım olmalıyız. Henüz yolun başı sayılır. En az kayıp ile yarışa ortak olabiliriz” sözleriyle öğrencilerini motive etmeye çalıştı.

Forma konusunda her futbolcusuna adaletli davrandığına dikkat çeken teknik adam Toyran, takımda hiç kimsenin yerinin garanti olmadığını söyledi. Futbolcular arasındaki forma rekabeti üst düzeyle olmasını isteyen Yılmaz Toyran, “Kimsenin yeri garanti değil. Kim daha çok çalışır, isterse formayı o giyer. Açıkça söylüyorum forma hak edenin. Bu konuda çok adaletli davranacağım” dedi.

Saha içinde gerçekleştirilen toplantıdan sonra antrenmana geçildi. Yapılan düz koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Erzincan Ulalarspor yarın yapacağı antrenman ile Salarhaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan yapılan antrenmandan sonra bir açıklama yapan Teknik Direktör Yılmaz Toyran, ‘‘Yönetim Kurulumuz ile yaptığımız görüşmede uzun vadeli bir projeden bahsedilince bizde duyarsız kalamadık. Bugün itibariyle başladık. İnşallah şehrimize bir profesyonel takım daha kazandırırız. Bir dayanışma halinde inşallah Erzincansporumuz bir üst lige çıkar, Ulalarsporumuz ise 3. Lige çıkar. Yönetim Kurulumuzun projeleri çok güzeli böyle bir projenin içinde olmaktan mutluyuz. Futbolculuğumuzda ve Hocalığımızda beraber çalıştığımız bir arkadaşımız olan Turgay Hocamızı yanımıza aldık. İnşallah iyi şeyler yapmak için buradayız. Farklı şeyler yapıp Erzincanımızın yüzünü iki takım olarak güldürmek istiyoruz’’ dedi.

Erzincan Ulalarspor kulübü Başkan Yardımcısı Nihat Özmen ise, yaptığı açıklamada, ‘‘Sezona başladıkları Fatih Ağaç hocamızın ayrılmasından sonra zaman kaybetmeden teknik direktör arayışlarına başladıklarını ifade ederek Kulüp Başkanımız Ferhat Murat Polat ve Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Yılmaz hocamızla anlaştık, ben yeni hocamıza hoş geldin diyorum’’ dedi.

Erzincan Ulalarspor takımının futbolcu kadrosunun kaliteli olduğunu vurgulayan Özmen, ‘‘Yılmaz Hocamızla bir çıkış yakalayıp yollarına devam edeceklerini ifade ederek, Hedefimizden kesinlikle sapmış değiliz. Ben takımdaki bütün oyunculara güveniyorum, onlar da kendilerine güveniyor. Hafta sonu oynayacağımız Salarhaspor maçıyla çıkışa geçip, sezonu istediğimiz yerde tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

