Öğrencilerden teknoloji bağımlılığına tepki yürüyüşü

Erzincan’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği organizasyonla bir araya gelen öğrenciler, “Doğru teknoloji iyi gelecek” projesi kapsamında teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Saat Kulesi önünde toplanan çok sayıda öğrenci, “Bağımlı olma özgür ol, teknolojiyi aratma hayatını karartma, radyasyondan uzak dur sağlıkla gelecek kur” yazılı dövizlerle Dörtyol istikametinden Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. “Doğru teknoloji iyi gelecek” projesi kapsamında teknoloji bağımlığının ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu ile farkındalık yürüyüşü düzenleyen öğrenciler teknoloji bağımlılığı konusunda toplumun bilinçlenmesine dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mutlu Mayda, teknoloji bağımlılığı ile ilgili etkinliklerin yürüyüş ile başladığını ifade etti.

Her yaştan öğrencinin teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek için yürüdüğünü söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mutlu Mayda, “Teknolojiyi yeterince yerinde kullan noktasındaki proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde 11 okulumuz farklı kademelerde ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerden oluşan öğrencilerimiz bir araya getirildi. Proje kapsamında teknolojinin doğru ve yeterince kullanılmasında çeşitli etkinliklerle bugünkü yürüyüşümüzü başlangıç startını verdik. Etkinlikler kapsamında teknoloji bağımlılığı ile mücadele, teknolojinin günümüzde getirmiş olduğu sorunlarla ilgili yıl içerisinde oluşturulacak bir takvim doğrultusunda çeşitli etkinliklerimiz olacaktır” diye konuştu.

ERZİNCAN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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