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Vatandaşlar diyabet hastalığıyla ilgili bilgilendirildi

İHA

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme standı kuruldu.

Vatandaşlar diyabet hastalığıyla ilgili bilgilendirildi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme standı kuruldu.
14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından AVM’de kurulan standa vatandaşlara diyabet konusunda bilgiler verilerek bilinçlendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlar kurulan stant da kan şekeri ölçümü yaptırdı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, vatandaşların Dünya Diyabet gününü kutladı.

Bu yıl ki kampanyanın aile teması seçilmesinin amaçlarına değinen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, “Uluslararası Diyabet Federasyonu bu iki yıllık temayı diyabet ile ilgili mevcut stratejik planları en iyi şekilde sürdürmek ve diyabet kampanyasına ilişkin planlama, geliştirme, katılım ve tanıtımı kolaylaştırmak için seçmiştir. Bu yılki kampanyanın aile temasının seçilmesinin amacı diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek, diyabetin yönetimi, bakımı, önlenmesi ve eğitiminde ailenin rolünü desteklemektir” dedi.

“Diyabet her aileyi ilgilendirir”
Günümüzde 425 milyondan fazla insanın diyabetle yaşamadığı ifade eden Hirik, “Bireylerin çoğu düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerdir. Ailelerin Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır. Sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler. Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1 ‘i tanı almamıştır. Bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir. Ayrıca diyabet bireyler ve aile için pahalı olabilmektedir. Birçok ülkede insülin enjeksiyonu ve günlük izlemenin maliyeti, bir ailenin ortalama gelirinin yarısını tüketmektedir ve temel diyabet ilaçlarına düzenli ve ekonomik erişim yeterli değildir. Bireyler ve aile için artan maliyeti engellemek için uygun fiyatlı diyabet ilaçlarına ve bakımına erişimin iyileştirilmesi acilen gerekmektedir. Her 4 aile üyesinden birinden azı diyabet eğitim programlarına erişebilmektedir. Diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir.” diye konuştu.
Düzenlenen etkinliğe Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Babürşah Taşlı katıldı.

ERZİNCAN

14 Kasım 2019 Perşembe

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