Polis memuru Erdal Ergül son yolcuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Erdal Ergül memleketi Erzincan’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erdal Ergül (47) eşiyle yürüyüş yaptığı esnada kalp krizi geçirdi. Ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Ergül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bandırma Devlet Hastanesi morgundan Türk bayrağı sarılı tabutu alınan polis memuru Erdal Ergül, Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Erzincan’a gönderildi.

Merhum polis memuru Erdal Ergül için Cumhuriyet Mahallesi cemevinde tören düzenlendi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Ergül’ün naaşı Terzibaba mezarlığına defnedildi.

Törene Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ERZİNCAN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.