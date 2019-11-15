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Polis memuru Erdal Ergül son yolcuğuna uğurlandı

İHA

Polis memuru Erdal Ergül son yolcuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Erdal Ergül memleketi Erzincan’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erdal Ergül (47) eşiyle yürüyüş yaptığı esnada kalp krizi geçirdi. Ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Ergül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bandırma Devlet Hastanesi morgundan Türk bayrağı sarılı tabutu alınan polis memuru Erdal Ergül, Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Erzincan’a gönderildi.
Merhum polis memuru Erdal Ergül için Cumhuriyet Mahallesi cemevinde tören düzenlendi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Ergül’ün naaşı Terzibaba mezarlığına defnedildi.
Törene Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ERZİNCAN

15 Kasım 2019 Cuma

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