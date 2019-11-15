Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgede rüzgâr, değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Iğdır'da 4, Ağrı'da 7, Kars'ta 9 ve Ardahan'da 10 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Erzincan'da 17, Iğdır'da 15, Ağrı ve Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.

ERZİNCAN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

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