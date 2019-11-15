Almanya’da staj gören öğrencilere belgeleri takdim edildi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından turizm sektörüne yetenekli öğrenciler yetiştirmek adına Almanya’ya mesleki staj eğitimi için gönderilen Hürriyet Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerine staj belgeleri verildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde haziran, temmuz ve ağustos aylarında mutfak, servis ve kat hizmetlerinde beceri eğitimi almaları için Almanya’ya öğrenci gönderildi. Almanya’da staj eğitimlerini başarı ile tamamlayan Hürriyet Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerine düzenlenen programla belgeleri takdim edildi. Program öncesinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Hürriyet Teknik ve Anadolu lisemizde haziran, temmuz ve ağustos aylarında stajlarını Almanya’da yapan öğrencilerimizin belgelerini kendilerine vereceğiz. Öğrencilerimiz gitmeden önce Halk Eğitim Merkezi ile birlikte A1 Almanca kursu aldılar. Daha sonra Almanya’da 3 ay boyunca mutfak, servis ve kat hizmetlerinde beceri eğitimlerini aldılar. Döndükten sonra burada yabancı dillerini ilerletmeleri ile ilgili almış oldukları bilgileri biraz daha kalıcı hale getirmeyle ilgili Halk Eğitim Merkezi tarafından Almanca kursları devam etmektedir. Öğrencilerimizin 3 ay boyunca yapmış oldukları stajlarından dolayı belgelerini vereceğiz. Bu belgeler o işletmenin belgesi olmakla birlikte Avrupa’nın her yerinde akreditesi yapılmış olan belgedir. Son yıllarda özellikle yurt dışındaki öğrencilerimizin erasmus projeleri kapsamında mesleki teknik eğitimleriyle ilgili ciddi bir ağırlık verilmektedir. Daha öncede öğrencilerimiz Avrupa’nın farklı ülkelerinde staj yapma imkanını gördüler. Aynı şekilde de çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.

ERZİNCAN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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