Risk grubundaki çocuklar yalnız değil

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, korunma ve bakım tedbir kararı altındayken ailesine teslim edilen, sokakta çalıştırılan ya da farklı risk gruplarında bulunan çocuklar için izleme birimleri kurdu. ‘Çocuklar Güvende’ programını hayata geçirdi. Bugüne kadar, Türkiye genelinde 23 bin 366 çocuğa yönelik izleme gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla sorumlu oldukları bölgede risk grubunda yer alan çocukların izlemelerinin yapılabilmesi için Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında personel görevlendirmesi yaptı. Buna göre ASDEP personeli hane ziyaretleri gerçekleştirerek, çocuğun ve ailenin risk ve ihtiyaçlarını değerlendirerek, gerektiğinde mesleki müdahalede bulunuyor. Çocukların güvenliğini her şeyin üstünde tutan ekipler, çocuklar için yoğun mesai harcıyor.



Sokakta çalıştırılan çocuklar mercek altında

ASDEP personelinin Çocuklar Güvende programı çerçevesinde izlemeye aldığı çocuklar arasında; Bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında iken korunma veya bakım tedbir kararı kaldırılarak ailesine teslim edilen çocuklar da var. ASDEP personeli, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi’ne (ÇOKİM) gelen ya da getirilen ve herhangi bir sosyal hizmet modeli önerilmeden ailesine teslim edilen çocuklarla, yine Bakanlığın mobil ekiplerinin alan taraması sonucu sokakta çalıştırıldığı tespit edilen ve herhangi bir sosyal hizmet modeli önerilmeden ailesine teslim edilen çocuklar için de mesai yapıyor.



ASDEP, aileleri düzenli olarak ziyaret ediyor

‘Çocuklar Güvende’ programı kapsamında, Bakanlığın yine Mobil Çocuk Sosyal Hizmet uygulaması ile okullarda tespit edilen çocuklar, kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocukların aileleri yanında kalan kardeşleri ile il düzeyinde karşılaşılan riskler ve risk gruplarındaki çocuklar da ASDEP personelince izleniyor. ASDEP personeli düzenli aralıklarla hane ziyareti gerçekleştirerek çocuğun ve ailenin risk ve ihtiyaçlarını değerlendirirken; risklerin giderilmesine yönelik mesleki müdahaleyi gerçekleştiriyor. Çocukların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik rehberlik eden personel ayrıca, gerekmesi halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirme de yapıyor. ‘Çocuklar Güvende’ programı kapsamında, Ekim ayı sonu itibariyle, ülke genelinde 23 bin 366 çocuğa, Erzincan’da da bugüne kadar 70 çocuğa yönelik izleme gerçekleştirdi.

ERZİNCAN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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