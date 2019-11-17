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Erzincan’da sıcaklık sıfırın altına düştü

İHA

Erzincan’da sıcaklık sıfırın altına düştü

Sıcakların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde, Erzincan’da sıcaklık geceleri sıfırın altına düştü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da eksi 5,Kars'ta eksi 12, Ardahan'da eksi 9, Ağrı'da eksi 8, Erzurum'da eksi 5, Iğdır'da eksi 3 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 16, Erzurum, Ağrı ve Ardahan’da 10, Kars’ta 8, Iğdır’da 12 derece olacak.
Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Yalnız Çam’da sıfırın altında 12,5 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah’ta 19,2 derece oldu.

ERZİNCAN

17 Kasım 2019 Pazar

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