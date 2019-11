Kanseri yenen kadın tedavi sürecini anlattı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından meme kanseri bilinçlendirme, moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. Meme kanserine yakalanan ev hanımı Hatice Peker ise tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlatırken kelimeler boğazında düğümlendi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü meme kanserine dikkat çekmek, kadınları meme kanserine karşı bilinçlendirmek için moral ve motivasyon etkinliği gerçekleştirdi. Yoğun katılımın sağlandığı programda meme kanserine yakalanan ev hanımı Hatice Peker (42) tedavi gördüğü süreci anlattı. Eşini de kanser hastalığından kaybettiği için oğluna tekrardan aynı acıları yaşatmak istemediğini belirten Peker, tedavi gördüğü zamanları anlatırken kelimeler boğazında düğümlendi. Peker konuşmasının sonlarına doğru ise konuşmakta güçlük çekti.



“O an dünyam başıma yakıldı”

Başından geçen hikayeyi anlatan Hatice Peker, “KETEM ile tanışmamız tesadüf oldu. Arkadaşlarla bir gün KETEM’e taramalarımızı yaptırmaya gitmiştik. Arkadaşlara kanser teşhisi konuldu. Şanslıydılar çünkü erken teşhis konulmuştu. Her ikisinin tedavileri yapıldı. Şuan hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirmekteler. Bende düzenli olarak KETEM’e gidip kontrollerimi yaptırıyordum. Fakat bir gün hiç beklemediğim bir anda gelen bir telefonla çekilen filmde şüpheli görüntüler olduğunu doktora gitmem gerektiğini söylediler. Yapılan tetkikler sonucu kanser olduğum anlaşıldı. O an dünyam başıma yıkıldı” dedi.



“Eşimi de kanser kaybettim”

Tedavi sürecinde bazen yıkıldığını bazen de ümitsizliğe düştüğünü ifade eden Peker, “Kanser olduğum haberini aldığım an en çok düşündüğüm ilk aklıma gelen oğlum oldu. Ben eşimi de kanserden kaybettiğim için oğlumun aynı acıları tekrardan yaşayacağına çok korktum. Daha sonra bir tedavi süreci başladı. Yeri geldi yıkıldım yeri geldi ümitsizliğe kapıldım ama Allah’ın izniyle kanseri yendim. Tedavim bitti. Bu süreçte destekçilerim oğlum ve sevdiklerime teşekkür ediyorum. Şimdi size soruyorum. Erken teşhis hayat kurtarır mı? Evet kurtarır. En iyi örneği ben ve benim gibi olan arkadaşlarım” diye konuştu.

Etkinlik Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri tarafından yapılan gösteri ile sona erdi.

