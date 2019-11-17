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Erzincan Barosu’nun ev sahipliğinde “HMK Uygulamaları ve İstinaf” konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı.

Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve stajyer avukatların katıldığı meslek içi eğitim seminerinde 130 avukata “HMK Uygulamaları ve İstinaf” eğitimi verildi.

Baro Başkanı Aktürk, “Baromuzun ev sahipliğinde HMK Uygulamaları ve İstinaf konulu meslek içi eğitim seminerimizi yoğun katılım ile gerçekleştirdik. Meslek içi eğitim seminerimizde 130 meslektaşımıza eğitim verdik. Güzel sunumları ve paylaştıkları kıymetli bilgiler için Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Rüstem Kadri Septioğlu’na, Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Kavasoğlu’na teşekkür ederiz.” dedi.

ERZİNCAN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:35

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