Erzincan'da belediye görevlileri sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

Erzincan'da belediye görevlileri, havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kış aylarının gelmesiyle sokakta yaşayan hayvanlar Erzincan Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından besleniyor. Şehrin farklı noktalarında yapılacak olan besleme faaliyetleri kış boyunca sürecek. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tanrıverdi, “Hayvanlar insanların en güzel dostlarındandır. Dostlarımıza sevgiyle şefkatle yardım etmekte bizlerin görevleri arasındadır. Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personelleri her gün şehrimizin farklı bölgelerinde havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları elleriyle besliyorlar. Kış boyunca sahipsiz her türlü hayvan için doğaya yiyecek bırakılarak düzenli besleme yapılacaktır. Özellikle şehir dışına da ayrıca önem verilerek hayvanların aç kalıp şehre inmelerini engellemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

ERZİNCAN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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