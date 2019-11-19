Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekiplerince, Erzincan’da jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi.

Erzincan’da kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi amacıyla Erzincan merkeze bağlı Çağlayan ve Yaylabaşı jandarma karakolunda görevli personellere "Kara Avcılığı Kapsamında Alınacak Tedbirler" kapsamında kara avcılığı kanunu çerçevesinde yapılması gereken işlemlerle ilgili bilgilendirici eğitim verildi.

Eğitimde kaçak avcılık ile mücadelede etkin bir av koruma ve kontrol faaliyeti yapılabilmesi amacıyla jandarma personeline avcılık mevzuatı, biyokaçakcılık ve hayvanları koruma kanunu kapsamında bilgiler aktarıldı.

Eğitim sonunda jandarma personeline Merkez Av Komisyonu kitapçığı, avlanmaya açık ve kapalı alanları gösterir harita ile avlak bilgi sistemi broşürü dağıtıldı.

ERZİNCAN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

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