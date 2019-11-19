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Erzincan’da ara tatil hazırlıkları tamamlandı

İHA

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ara tatile giren öğrenciler için hem eğlenecekleri hem de sosyalleşecekleri mekânlar oluşturuldu.

Erzincan’da ara tatil hazırlıkları tamamlandı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ara tatile giren öğrenciler için hem eğlenecekleri hem de sosyalleşecekleri mekânlar oluşturuldu.
20192020 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan ara tatilde öğrencilerin vakitlerini dolu dolu geçirmesi adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere eğlenecekleri ve sosyalleşecekleri mekanlar oluşturuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, ara tatilin eğitime ara verilmiş bir tatil olmadığını söyledi.

Ara tatilin bu ilk kez uygulandığını ifade eden Gün, “Bakanımız Ziya Selçuk’un da ifade ettiği gibi ara tatil, eğitime verilmiş bir ara değildir. Bu bir hafta çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimizle buluşması için bir fırsattır açıklamalarında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20192020 eğitim öğretim yılında ilk defa uygulanacak ara tatilde öğrencilerin yapabileceği farklı etkinlik çeşidi belirleyip, bunları internet sitesinde topladı. 2023 eğitim vizyonuna baktığımız zaman mutlu çocuklar güçlü Türkiye, çocukları mutlu kılabilmek için sadece eğitim öğretimlerini okulda değil onun dışındaki alanlarda da çocuklarımızın geleceğe dair bazı çalışmaları yapmaları ki bu ara tatille ilgili olarak milli eğitim müdürlüğümüz Web sayfasında öğrencilerimize yönelik yapılacak çalışmalar oraya kondu velilerimiz oraya bakabilir. Bizler çocukların sadece dört duvar arasında eğitim ve öğretim görmelerini istemiyoruz. Bu kısa ara tatilde aileleriyle vakit geçirmelerini aile ziyaretleri yapmalarını Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmeler, Gençlik Merkeziyle, AFAD , Kültür Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmeler ve bunların hepsinde gün gün yapılacak etkinlikler belli. Aynı zamanda bu etkinliklerle birlikte okullarımızda öğretmen arkadaşlarımızda haftanın 5. günü yapacağı çalışmalar etkinlikler aktiftiler hepsini belirledik. Okul Müdürü arkadaşlarımız burada gelecek hafta inşallah ilk ara tatili hayırlara vesile olur” dedi.

Ara tatil için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; etkinliklerimizi hazırlayıp gerekli hazırlığımız yaptık. Çocuklarımız için tatilde hem eğlenecekleri hem de sosyalleşecekleri mekânlar oluşturduk, oluşturmaya da devam ediyoruz. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk’un da ifade ettiği gibi Ara tatil, eğitime verilmiş bir ara değildir. Bu bir hafta, çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimizle buluşması için bir fırsat. Sevgili velilerimiz 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde ‘aratatil.meb.gov.tr ‘ internet adresinden görebilecekler” diye konuştu.

Ara tatilde hangi etkinlikler bulunuyor
20192020 eğitimöğretim yılında ilk kez ara tatil uygulaması başlatılıyor. Bu kapsamda “1822 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı” Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlandı. Bu programda, gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.

ERZİNCAN

19 Kasım 2019 Salı

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