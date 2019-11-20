Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem

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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

ERZİNCAN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:12

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AKŞAM 17:11

YATSI 18:32

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