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Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencileri beyaz önlük giydi

İHA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencileri beyaz önlük giydi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.
Üniversite yerleşkesindeki Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen beyaz önlük giyme töreni, Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Müzik dinletisiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı, “Bugün siz öğrencilerimiz ve velilerimiz için özel bir gün. 2013 yılında kurulan fakültemiz ilk öğrencilerini 2018 2019 eğitim öğretim yılında aldı. Bugün 140 öğrencisi, 8 öğretim üyesi, 3 profesörüyle yoluna hızla devam etmektedir” dedi.
Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’te, “Bugün üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültemizde eğitim gören öğrencilerimize beyaz önlük giydirerek hekimlik mesleğine ilk adımlarını atmalarına öncülük etmek için toplanmış bulunmaktayız. Sevgili öğrenciler, burayı tercih etmeden önce birçok zorlu sınavlardan geçtiniz, emek verdiniz. Bugünden itibaren de artık birer hekim adayısınız. Bugün beyaz önlüğü giydiğinizde tertemiz, güvenilir, saygı duyulması gereken ve hastasına saygı duyan hekimlerin mensubu olduğu bir meslek sahibi oluyorsunuz. Bundan sonra öğrenecekleriniz, hekimliğiniz adına çok önemlilik arz etmektedir. Meslek hayatınızda çok iyi yerlere gelmek için çok çalışmalısınız. Sevgili aileler çocuklarınız üniversitemizi tercih ettiler. Artık bizim emanetimizdir. Onlara gerek ahlaki, gerekse diş hekimliği mesleği ile ilgili çok iyi eğitimler vereceğinizden şüpheniz olmasın. Son olarak sevgili öğrencilerimiz unutmamalıdır ki, tıp ve sağlık alanında eğitim hiçbir zaman bitmemektedir. Her gün gelişen ve yenilenen teknoloji ile birçok alanda güncellemeler yapılmaktadır. Sizlerin daha iyi bir eğitim almaları ve meslek hayatınızda başarılı olmanız için Üniversitemizde bu gerek teknolojik, gerekse eğitim alanında kendini yenilemektedir. Sizlerin de desteği ile daha Üniversitemiz başarı yolunda daha sağlam adımlar atacaktır. Üniversitemizde ve fakültemizde iyi bir eğitim alarak çok iyi bir diş hekimi olacağınıza inanıyor, bundan sonraki eğitim yılında başarılar diliyorum” diye konuştu.
Programda Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un protokol konuşmaları sonrası AC Uluslararası Koçluk Derneği Türkiye Başkan Yardımcısı Banu Onuk tarafından “Yeni Nesil İletişim” adlı sunum yapıldı.
Daha sonra öğrenciler beyaz önlüklerini giydi. Gerçekleştirilen tören sonrası öğrenciler, arkadaşları ve aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

ERZİNCAN

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:11
  • YATSI 18:32
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