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Doğu Anadolu'da soğuk hava

İHA

Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Iğdır’da eksi 5, Ardahan ve Kars'ta eksi 12, Ağrı’da eksi 11 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 12, Iğdır ve Tunceli'de 11, Erzurum, Kars ve Ağrı’da 9, Ardahan’da 7 derece olacak.
Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle’de sıfırın altında 13,9 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah’ta 14,4 derece oldu.

ERZİNCAN

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:10
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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