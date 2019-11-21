Yeni mahallelerin toplu taşıma sistemi için komisyon kuruldu

Erzincan’da 1 Nisan 2019 itibariyle belediye sınırları içerisine dahil olan belde ve köylerin toplu taşıma sisteminin yeniden bir düzenleme yapılması ile ilgili Vali Ali Arslantaş’ın oluru ile ulaşım komisyonu kuruldu.

Komisyonun ilk toplantısı Erzincan Belediye Binasında gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Çağlayan Aydın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Belediye Meclis Üyeleri, Kent içi Ulaşım ve yeni bağlanan belde ve köylerin toplu taşıma kooperatif başkanları katılım sağladı.

Toplantının Açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Çağlayan Aydın, “Belde ve köylerin belediye mücavir alanına dahil olmasıyla birlikte yeni bir durum ortaya çıkıyor. Biz bu yeni durumu mevzuata göre uyarlamamız lazım. Çünkü mevcut şartlarla taşımaya devam etme şansınız kanun ve yönetmelikler gereği mümkün değil. Arada ikilik olmaması için düzgün kaliteli bir hizmet sunulabilmesi için birlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Yetki belediyenin yetisi ama biz valilik olarak mevzuat anlamında ve daha iyi bir hizmet için destek vereceğiz. Burada tüm tarafların olur diyeceği, kimsenin de mağdur olmayacağı ve vatandaşımızın da kaliteli hizmet alacağı bir sonuç ortaya koyacağız” dedi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur ise, “Komisyonumuz kuruldu, burada herkesin fikri nedir, kafasındaki soru işaretleri nelerdir, ulaşımla ilgili düşüncesi nedir birinci toplantıda bunları konuşmuş olacağız. Hem tanışmış olalım hem de herkes fikrini beyan etsin. Daha sonra da akabinde yapacağımız toplantıları programlayalım. Hayırlısıyla İnşallah herkesin faydasına olacak bir sistemi oturturuz güzel bir sonuç elde ederiz. Herkesin faydasına olacak kaliteli güzel bir hizmet İnşallah sunulacak” dedi.

Ardından temsilciler ve meclis üyeleri fikirlerini beyan ettiler. Toplantıda yeni sistemin yapısını ve işleyişini belirlemek adına ilk adım atıldı. Yapılacak ikinci toplantı günü ilerleyen zamanda belirlenecek ve komisyon tekrar bir araya gelecek.

ERZİNCAN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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