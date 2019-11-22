Erzincan’da gece saatlerinde park halindeki otomobil yandı.
Çarşı Mahallesi TOKİ konutlarında meydana gelen olayda Abdurrahman Özkaya’ya ait otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda araçta hasar oluşurken yangının otomobilin motor kısmında kısa devre oluşması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
ERZİNCAN
22 Kasım 2019 Cuma
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