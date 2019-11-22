Kaymakam Aytemür sürü sahipleri ile bir araya geldi

İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, ilçede bulunan küçükbaş hayvan sahipleri ile bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi.

Erzincan’ın İliç İlçesi Kaymakamı Hicabi Aytemür, ilçedeki hayvan sahiplerinin sorunlarını, istek ve şikâyetlerini dinlemek, yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendirmek üzere sürü sahipleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda küçükbaş hayvan sahipleri Kaymakam Aytemür’e istek ve taleplerini iletti.

Toplantıya Kaymakam Hicabi Aytemür’ün yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Veli Serden Güler, İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Hatice Keklik, İlçe Tarım Müdürü Murat Çelebioğlu ve küçükbaş sürü sahipleri katıldı.

ERZİNCAN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.