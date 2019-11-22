Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir

İHA

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir" dedi.

Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir” dedi.
Kadına yönelik şiddetin insanlığa ihanet olduğunu kaydeden Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre şiddet kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kurumsal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya her türlü tutum ve davranıştır. Şiddet kimden, nereden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, şiddet uygulayanın/şiddet uygulananın kim olduğuna, neden uygulandığına bakılmaksızın ortak bir bilinçle şiddete karşı duruş sergilenmelidir.
Kadına yönelik şiddetle mücadele için ulusal eylem planları yapılmasına rağmen, ülkemizde kadına yönelik şiddetin arttığı görülmektedir. Yapılan tüm eğitim, bilinçlendirme çalışmalarına ve yasal düzenlemelere rağmen kadınların temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi engellenememektedir. Bu artışın önemli bir nedeninin de ülkemizde mevzuat ile uygulama arasındaki yetersizliktir. Kadınlar hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasi alanda eşit bir biçimde yer alamamakta, yaşam hakları ihlal edilmekte, geliri eşit paylaşamamakta, savaş ve yoksulluktan en fazla etkilenen kesim olmakta, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmektedir. Günümüzde yalnızca kadın olmaları nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğrayan, şiddete maruz kalan kadın sayısının giderek arttığını görmekteyiz.
Ülkemizde her üç kadından birisi fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalmakta, tecavüze uğramakta, sakat kalmakta ve öldürülmektedir. Töre cinayetleri de her geçen gün artmaktadır. Dini inançlar, örf, gelenek, görenek ve adetler, asla şiddet gerekçesi olamaz.
Öncelikle kadına yönelik şiddetin kadının sosyal hayata katılımını engelleyen sosyal bir olgu olduğunun kabulüyle; mücadeleyi şiddet uygulandıktan sonraki mücadele yerine, şiddetin uygulanmasının önüne geçilmesi yönündeki mücadele yöntemlerine ağırlık vermemiz gerekmektedir. Bu nedenle kadına yönelik şiddetin önlenmesi için devletin çok yönlü, bütüncül politikalar üretmesi yanında; bu mücadelenin toplumsal düzeyde ortak ve kararlı bir şekilde yürütülmesi, her şeyden önce kadının birey olduğunun kabulünü sağlayacak toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanması gereklidir. Kadınlara yönelik şiddeti doğuran ve sürekli hale getiren olumsuz tutum ve davranışları ortadan kaldırmak için; cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle ilgili sosyal farkındalık yaratarak bireylerin ve toplumun kadına bakış açısını dönüştürmek zorunluluktur. Baromuz; bir gün değil her zaman kadınlarımızın yanındadır.
Kadın haklarını korumak ve savunmak, kadına yönelik şiddet konusunun gündeme gelmesi, tartışılması ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu yönde önemli çalışmalar yapıyoruz ve düzenlediğimiz çalışmalarla kadınlarımızı bilinçlendiriyoruz. Her zaman kadınlarımızın yanındayız. Dün olduğu gibi bugün de; ülkemizin her yerinde, kadının insan haklarının ihlaline yol açan her türlü davranışın, tutumun, karşısında olmaya devam ederek, kadına karşı şiddetin tamamıyla ortadan kaldırılmasına yönelik politikaların ortaya konulması mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz. Erzincan Barosu olarak, şiddete hayır demeye ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. 0545 446 1973 numaralı ihbar hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Kadınlarımıza; sağlıklı, mutlu ve şiddette maruz kalmadığı bir yaşam diliyorum.”

ERZİNCAN

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi çektiği görüntülerle tanıtıyor
YEREL HABERLER Türkiye'yi çektiği görüntülerle tanıtıyor
Vali Arslantaş’tan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Arslantaş’tan Öğretmenler Günü mesajı
Doğu Anadolu’da soğuk hava
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da soğuk hava
Kaymakam Aytemür sürü sahipleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aytemür sürü sahipleri ile bir araya geldi
Park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil yandı
TYB’den Başkan Aksun’a ziyaret
YEREL HABERLER TYB’den Başkan Aksun’a ziyaret
Güvenlik personeline uyuşturucu ve terörle mücadele eğitimi verildi
YEREL HABERLER Güvenlik personeline uyuşturucu ve terörle mücadele ...
Feyzioğlu: CHP'nin genel başkanlığı benim meselem değil
YEREL HABERLER Feyzioğlu: CHP'nin genel başkanlığı benim meselem ...
Feyzioğlu, "CHP'li isim Erdoğan'la görüştü" iddiasını değerlendirdi TBB Başkanı Feyzioğlu: "FETÖ hesapları adımı yayıyor. Rahmi Turan benim adımı mı söylüyor? Tamamen algı operasyonu. Ben CHP üyesi değilim ki"
YEREL HABERLER Feyzioğlu, "CHP'li isim Erdoğan'la görüştü" iddiasını ...
Yeni mahallelerin toplu taşıma sistemi için komisyon kuruldu
YEREL HABERLER Yeni mahallelerin toplu taşıma sistemi için komisyon ...
Erzincan´da Kıran-4 operasyonunda, 11 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Erzincan´da Kıran-4 operasyonunda, 11 sığınak imha ...
Erzincan’da terör sığınak ve barınakları imha edildi
YEREL HABERLER Erzincan’da terör sığınak ve barınakları imha edildi
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava
Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencileri beyaz önlük giydi
YEREL HABERLER Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencileri beyaz önlük giydi
Erzincan DSYB’nin Süt Toplama Merkezi, Adalet Bakanlığı tarafından diğer illere örnek gösterildi
YEREL HABERLER Erzincan DSYB’nin Süt Toplama Merkezi, Adalet ...
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırdı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artırdı
Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem
Jandarma personeline ve köy muhtarlarına avcılık mevzuatı eğitimi verildi
YEREL HABERLER Jandarma personeline ve köy muhtarlarına avcılık ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X