Başkan Aksun, iadeyi ziyaretlerde bulundu

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ülkü Ocakları ve Türkiye KamuSen’e iadeyi ziyarette bulundu. Ziyaretlerde Başkan Aksun’a MHP İl Başkanı Salih Aksu’da eşlik etti.

İlk olarak Ülkü Ocakları’nı ziyarette bulunan Bekir Aksun’u Ülkü Ocakları Başkanı Vasfi Karatepe, Ülkü Ocakları yönetim kurulu üyeleri ve birçok ülkü ocaklı genç karşıladı.

Başkan Aksun’un ziyaretiyle ilgili bir konuşma yapan Vasfi Karatepe, “Belediye Başkanımızı Ülkü Ocaklarında ağırlamaktan çok memnun olduk. Her daim Erzincan gençliği ve ülkücü gençliği Başkanımızın yanında ve arkasındadır” dedi.

Burada gençlerle yaptığı konuşmada Ülkü Ocakları gençlerin milli ve manevi duygularını besleyen mukaddes bir yerdir diyen Başkan Aksun ise sözlerine şöyle devam etti; “Ülkü ocakları milli birliği ve kardeşliği besleyen kutsal bir mekândır. Burası ailenize karşı olan sorumluluklarınızı, milletinize karşı olan sorumluluklarınızı öğreten bir gençlik merkezi. Ayrıca derslerinizi çalışabileceğiniz ve çözemediğiniz sorularınızı sorabileceğiniz ağabeylerinizin bulunduğu bir eğitim merkezidir. Sizlerden isteğim burayı asla boş bırakmayın vatanını seven, milletini seven, sevgiyi, saygıyı, çalışmayı kendine düstur edinmiş bireyler olun” dedi.

Başkan Aksun Ülkü Ocakları ziyaretinin ardından Türkiye Kamu Sen’i ziyaret etti.

Ziyaretlerin birlik beraberliği pekiştirdiğini belirten Türkiye KamuSen İl Temsilcisi Kemal Kütük “İnşallah bundan sonra daha güzel günler daha huzurlu günler görürüz. Ziyaretinizden dolayı ziyadesi ile memnun olduk hoş geldiniz sefa geldiniz teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Aksun’da ziyaret esnasında yapılan çalışmalara değindi. Birlik ve beraberlik içerisinde Erzincan’ı en güzel şehirlerden biri haline getireceğiz diyen Aksun, “Hem iadeyi ziyaret açısından hem de öğretmenler günü geliyor, değerli öğretmen arkadaşlarımın gününü kutlamak amacıyla bugün sizleri ziyaret ettik. Yerel yönetimde neler yapabiliriz sizlerinde fikirleri bizler için önemli. Biz çözüm oluşturmak için buradayız. Bununla ilgilide aldığımız tedbirler doğrultusunda daha neler yapabilirizin hesabını yapıyoruz. Kafanızda soru işaretleri varsa mutlaka onların cevabını verebilecek hem yerimiz müsait hem de zamanımız var. Onun için ne zaman nerede arzu ederseniz sizlerle bir araya gelme şansımız var. Daha iyi neyi yapabiliriz onun hesabını yaparız” dedi.

